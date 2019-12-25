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В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
Сегодня, 9:46
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lesjasap

В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню

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Преступники похитили у местного населения крупный рогатый скот.

В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню. Об этом сообщили местные журналисты из Agence France-Presse. На данный момент СМИ известно о девяти раненых при вооруженной атаке на северо-западе страны. Трагедия зафиксирована в штате Сокото.

Сегодня днем мы похоронили 16 трупов. Еще девять человек были тяжело ранены.

местный житель

Чиновник в Сокото сообщил прессе, что преступники забрали у местного населения более сотни коров. Предположительно, нападавшие прибыли из соседнего штата Замфара.

Власти в Нигерии подтвердили информацию об освобождении школьниц, похищенных бандитами.

Фото: Pixabay.com

Теги: нигерия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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