В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню. Об этом сообщили местные журналисты из Agence France-Presse. На данный момент СМИ известно о девяти раненых при вооруженной атаке на северо-западе страны. Трагедия зафиксирована в штате Сокото.
Сегодня днем мы похоронили 16 трупов. Еще девять человек были тяжело ранены.
местный житель
Чиновник в Сокото сообщил прессе, что преступники забрали у местного населения более сотни коров. Предположительно, нападавшие прибыли из соседнего штата Замфара.
Власти в Нигерии подтвердили информацию об освобождении школьниц, похищенных бандитами.
Фото: Pixabay.com
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