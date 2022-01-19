Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии

Роспотребнадзор проводит мониторинг информации о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии. Известно, что в общине района Кулани штата Гомбе пострадало более 50 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой.
Пресс-служба Роспотребнадзора
На данный момент устанавливается причина заболевания. Ситуация в России находится под контролем.
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Фото: Pxhere
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