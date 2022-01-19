Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии

Пациенты жалуются на головную боль, лихорадку, боли в животе. У них начинается желтуха.

Роспотребнадзор проводит мониторинг информации о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии. Известно, что в общине района Кулани штата Гомбе пострадало более 50 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой. Пресс-служба Роспотребнадзора

На данный момент устанавливается причина заболевания. Ситуация в России находится под контролем.

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