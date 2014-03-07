AFP: Боевики атаковали базу ООН в Нигерии

По данным местных СМИ, в заложниках у террористов находятся 25 человек.

AFP заявили о том, что боевики атаковали базу ООН в Нигерии. По данным источника, атака организована сторонниками запрещенного на территории России террористического движения ИГ. В местных СМИ заметили, что в настоящее время 25 сотрудников международной организации находятся в заложниках. Подробности инцидента уточняются.

Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но его сотрудники не пострадали. 25 работников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков. сообщение AFP

По предварительным данным, нападение на отделение ООН организовано членами "Западноафриканской провинции "Исламского государства" (бывшая "Боко Харам"), террористической организации, запрещенной на территории России.

Власти в Нигерии подтвердили информацию об освобождении школьниц, похищенных бандитами.

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