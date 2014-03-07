AFP: Боевики атаковали базу ООН в Нигерии

AFP заявили о том, что боевики атаковали базу ООН в Нигерии. По данным источника, атака организована сторонниками запрещенного на территории России террористического движения ИГ. В местных СМИ заметили, что в настоящее время 25 сотрудников международной организации находятся в заложниках. Подробности инцидента уточняются.
Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но его сотрудники не пострадали. 25 работников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков.
сообщение AFP
По предварительным данным, нападение на отделение ООН организовано членами "Западноафриканской провинции "Исламского государства" (бывшая "Боко Харам"), террористической организации, запрещенной на территории России.
Власти в Нигерии подтвердили информацию об освобождении школьниц, похищенных бандитами.
Фото: Pixabay.com
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