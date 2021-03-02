Сейчас девочки находятся в здании правительства в штате Замфара.

Власти в Нигерии подтвердили информацию об освобождении школьниц, похищенных бандитами. Об этом рассказали журналисты Agence France-Presse со ссылкой на заявление губернатора штата Амину Белло Масари. Чиновник уточнил, что инцидент с захватом заложников произошел 26 февраля. Сейчас девочки доставлены в правительственное здание штата Замфара.

Я рад сообщить, что девочки были освобождены. Они только что прибыли в дом правительства в добром здравии. Амину Белло Масари, губернатора штата Замфара

Напомним, что местная газета Vanguard ранее писала о том, что бандиты вывезли из школы-интерната в Джангебе 317 школьниц. В СМИ уточнили, что сейчас группа детей доставлена в город Гусау. Сведения об освобождении подростков появилась еще 28 февраля, но официальные власти ее не подтверждали.

В Нигерии освободили студентов и сотрудников колледжа, захваченного бандитами.

Фото: Pixabay.com, Twitter/BELLOMATTAWALLE1