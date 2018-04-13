Беременные обучающиеся Петербурга смогут получить по 100 тысяч рублей: парламент одобрил законопроект во втором чтении

По информации городского комитета по здравоохранению, сейчас в Петербурге на учете состоят 266 женщин, состоящих на учете и обучающихся по очной форме обучения.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 11 июня поддержало во втором чтении инициативу о единовременной выплате 100 тысяч рублей беременным девушкам, обучающимся очно. Проект разработали в Смольном с целью улучшить социальное положение будущих мам в период учебы.

По информации городского комитета по здравоохранению, сейчас в Петербурге на учете состоят 266 беременных студенток.

Некоторые депутаты предложили внести в документ изменения. В частности, Алексей Зинчук (КПРФ) и Ольга Штанникова ("Яблоко") выступили за то, чтобы исключить из перечня получательниц школьниц. По словам Зинчука, он консультировался с главным педиатром города, который отметил высокий риск осложнений при беременности до 16 лет. Штанникова предложила создать отдельную программу для поддержки несовершеннолетних беременных.

Однако представитель губернатора Константин Сухенко заявил, что проект не исключает возможности других форм помощи, а потому предложил сохранить исходную редакцию. Поправки не были поддержаны.

В итоге законопроект прошел второе чтение. Как отметил "Петербург2", подобные меры уже действуют в ряде других регионов России.

Фото: unsplash (freestocks)