Местоположение детей устанавливается.

СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц. Об этом сообщили местные журналисты из издания Punch. Журналисты ссылаются на сотрудников учебного заведения. По данным работников государственной школы, в здание в ночь на 26 февраля ворвались вооруженные люди. Злоумышленники приехали на мотоциклах и внедорожниках.

Уточняется, что преступники были одеты в форму представителей государственной службы безопасности. Они заставили девочек выйти из здания, а после увезли их на машинах. В настоящее время факт похищения людей подтвердили власти Нигерии. Губернатор штата Замфара заявил прессе, что в настоящее время уточняется вопрос о количестве пропавших, а также их возможное местоположение.

Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии.

Видео: CNN