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В Нигерии освободили студентов и сотрудников колледжа, захваченного бандитами
Сегодня, 15:38
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lesjasap

В Нигерии освободили студентов и сотрудников колледжа, захваченного бандитами

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Освобожденные доставлены в Минну на 42 автобусах.

В Нигерии освободили студентов и сотрудников колледжа, захваченного бандитами. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Channels TV. По данным СМИ, ранее группа учащихся и сотрудников государственного колледжа была захвачена в городе Кагара. Власти страны провели переговоры со злоумышленниками.

Это большая радость и результат работы разведки, служб безопасности и правительства штата Нигер...Страна больше не будет терпеть подобные атаки на учебные заведения, которые угрожают всей системе образования, безопасности учащихся и представляют Нигерию в негативном свете.

Мухаммаду Бухари, президент Нигерии

В прессе уточнили, что освобожденные прибыли в город Минна на 42 автобусах. Их встретил губернатор штата Нигер Абубакар Белло. Он призвал администрации школ и колледжей следить за охраной и усилить меры безопасности, чтобы не допускать захвата людей бандитами. Напомним, что вооруженные боевики атаковали колледж 17 февраля. В числе заложников стали более четырех десятков студентов и несколько сотрудников учреждения.

СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц.

Фото: www.channelstv.com

Теги: захват заложников, кагара, минна, нигерия, похищение людей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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