Освобожденные доставлены в Минну на 42 автобусах.

В Нигерии освободили студентов и сотрудников колледжа, захваченного бандитами. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Channels TV. По данным СМИ, ранее группа учащихся и сотрудников государственного колледжа была захвачена в городе Кагара. Власти страны провели переговоры со злоумышленниками.

Это большая радость и результат работы разведки, служб безопасности и правительства штата Нигер...Страна больше не будет терпеть подобные атаки на учебные заведения, которые угрожают всей системе образования, безопасности учащихся и представляют Нигерию в негативном свете. Мухаммаду Бухари, президент Нигерии

В прессе уточнили, что освобожденные прибыли в город Минна на 42 автобусах. Их встретил губернатор штата Нигер Абубакар Белло. Он призвал администрации школ и колледжей следить за охраной и усилить меры безопасности, чтобы не допускать захвата людей бандитами. Напомним, что вооруженные боевики атаковали колледж 17 февраля. В числе заложников стали более четырех десятков студентов и несколько сотрудников учреждения.

СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц.

Фото: www.channelstv.com