Демонстрации прошли в Гааге, Рурмонде, Урке, Стейне и Бунсхотене.

В Нидерландах задержали 28 человек во время протестов против ограничений по COVID-19. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что в ночь на 21 ноября в стране полиция фиксировала массовые беспорядки. По данным государственной телерадиовещательной корпорации NOS, демонстрации против введения правительством жестких ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки коснулись таких городов как Гаага, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Ранее аналогичные мероприятия (20 ноября) состоялись в Роттердаме.

В СМИ считают, что наиболее напряженная обстановка зафиксирована в субботу вечером в Гааге. Городскому мэру пришлось выпускать указ о том, что на территории вводится чрезвычайное положение. Активисты зажигали на улицах петарды и фейерверки., жгли костры, а также запускали предметы в сторону правоохранителей. Один из зачинщиков конфликта бросил камнем в окно кареты скорой помощи. В этот момент в машине находился пациент.

После погромов полиция задержала семерых. В потасовках с демонстрантами пострадали пятеро представителей закона. В Урке задержаны восемь человек за хранение и запуск фейерверков в сотрудников полиции.

В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов".

Фото и видео: Youtube/The Sun