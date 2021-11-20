В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих

В Роттердаме прошли массовые протесты против ковид-ограничений.

Несколько активистов пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих в нидерландском городе Роттердам. Об этом рассказали местные журналисты из издания NL Times. Они сослались на заявление правоохранительных органов. Накануне на улицы вышли противники введенных ограничительных мер. Очевидцы уточнили, что представители использовали водометы для разгона толпы.

Из-за противостояния протестующих и полиции оказался закрыт центральный железнодорожный вокзал. Демонстранты подожгли несколько служебных машин полиции. Протесты связаны с тем, что на прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте принял постановление о вводе новых мер безопасности в борьбе против ковида. Они будут действовать в стране до 4 декабря.

Известно, что магазины и супермаркеты, аптеки,заведения общепита будут работать только до 20 часов вечера. Парикмахерские и салоны красоты открыты до 18 часов. Спортивные мероприятия в Нидерландах будут проводиться без зрителей. Однако меры не коснутся концертных залов, кинотеатров и театров.

Политолог назвал Баварию единственным спасением беженцев, находящихся на границе Польши и Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

