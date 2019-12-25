Политолог назвал Баварию единственным спасением беженцев, находящихся на границе Польши и Белоруссии

Многие страны ЕС не хотят помогать мигрантам, считает Дмитрий Журавлев.

Судьба мигрантов на границе Польши и Белоруссии в настоящее время во многом зависит от решения властей Баварии. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, беженцы, находящиеся на границе с Европейским союзом, не изъявляют желание возвращаться на родину. Их основная цель в странах ЕС – обеспечить себя достойной жизнью. Однако многие государства не хотят помогать мигрантам. Журавлев отметил, не все земли Германии могут отличиться стремлением оказать помощь беженцам. Такие настроения остались только в Баварии, так как она не участвовала в приеме мигрантов ранее, считает политолог.

Может быть, если баварское правительство будет активным, это случится быстро. Потому что технически это не сложно, не потребует много времени. Но согласование, четкая позиция германской стороны – без этого ничего не получится, потому что ни в Италию, ни во Францию их тоже не примут. Тем более в Великобританию. Дмитрий Журавлев, политолог

Напомним, на прошлой неделе многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Мигранты разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершают попытки их прорыва в районе КПП "Брузги": они кидаются в польских военных палками и камнями. В ответ на эти действия силовики применяют водометы и слезоточивый газ.

Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее премьер Польши назвал страну защитницей всей Европы от наплыва мигрантов.

Фото: Telegram/ГПК Белоруссии