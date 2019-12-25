Премьер Польши назвал страну защитницей всей Европы от наплыва мигрантов

Матеуш Моравецкий дал интервью изданию Bild.

Премьер-министр Польши назвал страну защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые бегут с территории Белоруссии. По словам политика, конечным пунктом назначения этих иностранцев является Евросоюз, а конкретно - Франция, Германия и Нидерланды. Такое заявление Матеуш Моравецкий сделал в интервью для немецкого издания Bild.

Ситуация в настоящее время стабильная, но она становится все более опасной. Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Эксперт предупредил ФРГ об угрозе того, что сотни миллионов беженцев попадут на территорию европейского региона, если Польша не сможет защитить свои границы. Он напомнил, что сейчас в Германии проживает более 80 млн человек. Он задал вопрос журналистам о том, может ли правительство позволить приехать в страну еще около 50 млн человек.

Президент Польши Дуда не признает договоренности между Германией и Белоруссией.

Фото: YouTube / Kancelaria Premiera

