Президент Польши Дуда не признает договоренности между Германией и Белоруссией

Дуда отметил, что Польша должна быть участником разговора.

Власти Польши не будут делать ничего, что было решено за их спинами. Об этом на пресс-конференции сказал президент страны Анджей Дуда во время визита в Черногорию.

Таким образом Дуда прокомментировал телефонный разговор, который состоялся между Ангелой Меркель и Александром Лукашенко по миграционному кризису на белорусско-польской границе. Меркель отметила необходимость заняться гуманитарным обеспечением и возвращением на родину граждан, которые оказались затронуты ситуацией.

Президент Польши отметил, что государства не признает тех договоренностей, которые были достигнуты без участия республики. Какие-либо действия будут приниматься в том случае, если Польша будет представлена на соответствующем формату уровне.

Напомним, что ситуация на госгранице обострилась с лета текущего года. Резко возрос поток беженцев, которые хотят попасть на территорию Евросоюза. Днем 8 ноября кризис усилился. Накануне силовики применили слезоточивый газ.

Видео: YouTube / TVP Info