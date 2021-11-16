Беженцы закидали камнями польских военных и пограничников.

Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов. Об этом рассказали очевидцы. Сообщения и ролики распространились по социальным сетям. Также журналисты отметили, что беженцы из Ближнего Востока начали ломать ограждения на государственной границе, кидать камни и тяжелые предметы в польских силовиков. В ответ на такое поведение представители власти использовали против оппонентов не только слезоточивый газ, но также водометы и светошумовые гранаты. Происшествия фиксируются около контрольно-пропускного пункта "Брузги".

Напомним, что ситуация на госгранице обострилась с лета текущего года. Резко возрос поток беженцев, которые хотят попасть на территорию Евросоюза. Днем 8 ноября кризис усилился. Около заградительной проволоки собралось свыше двух тысяч иностранцев. Беженцы разбили на территории стихийный лагерь.

Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь