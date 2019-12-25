Гитанас Науседа обвинил РФ в доставке беженцев из Ближнего Востока до границы с ЕС.

Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву. Слова главы государства приведены в его собственном Twitter-аккаунте. Политик выступил на пресс-конференции перед журналистами, трансляция которой доступна в социальных сетях. По мнению спикера, Россия ответственна за прибытие нелегальных беженцев на границу с Евросоюзом из Ближнего Востока. Он полагает, что до Минска иностранцы добираются через Москву.

Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву. Гитанас Науседа, президент Литвы

Напомним, что с лета 2021 года ситуация с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, а также прибалтийскими странами ухудшилась. Резко возрос поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев. Обстановка обострилась 8 ноября, когда около заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. На территории мигранты разбили лагерь. Несколько раз силовики Варшавы подавляли попытки беженцев пересечь границу.

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии.

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