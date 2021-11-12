беженцы пробрались в ЕС через КПП "Брузги".

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Sputnik Беларусь. Известно, что пересечение государственной границы с Евросоюзом произошло в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги".

Летом 2021 года на границах Белоруссии с Польшей и другими прибалтийскими странами увеличился поток беженцев, пытающихся прорваться в Западную Европу из Ближнего Востока и стран Африки. Миграционный кризис обострился 8 ноября, когда около заградительной проволоки собралось свыше двух тысяч человек. Силовики из Польши уже пресекли несколько попыток прорыва границы. Они использовали слезоточивый газ. На приграничной территории иностранцы разбили лагерь.

Напомним, что Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов. Минск опровергает обвинения со стороны ЕС.

В Минске заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии назвали прямой угрозой.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь