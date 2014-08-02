В Минске заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии назвали прямой угрозой

Валентин Рыбаков заявил о будущей реакции Минска, если новые санкции против Белоруссии будут приняты.

В Минске заявление членов Совета Безопасности ООН о дополнительных мерах против Белоруссии назвали прямой угрозой. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков. Дипломат заметил, что если против минска будут введены очередные санкции, то на это будет дан ответ.

Это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии - пятый пакет санкций, который, вроде как готовится. Валентин Рыбаков, постпред Минска при ООН

Напомним, что 10 ноября члены СБ ООН (Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США), а также Албания высказали готовность обсудить дальнейшие меры против тех сторон, которые помогают Минску отправлять мигрантов на территорию Евросоюза. Якобы рассматривается возможность введения ограничений против авиакомпаний "Аэрофлот" и Turkish Airlines. В ЕС полагают, что на рейсах мигранты попадают в Белоруссию.

Эксперты прокомментировали возможное введение санкций в отношении авиакомпании за ситуацию на границе с Белоруссией.

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