Эксперты прокомментировали возможное введение санкций в отношении авиакомпании за ситуацию на границе с Белоруссией

Они считают, что дня внесения российской компании в санкционный список нет реальных оснований.

В западных СМИ появились сообщения о том, что против авиакомпаний, которые якобы способствуют миграционному кризису на границе Белоруссии с западными странами, будут вводить санкции. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В числе потенциальных кандидатов оказалась российская компания "Аэрофлот". Кроме ЕС к санкциям готовы присоединиться Великобритания и США.

Эксперты отметили, что по словам российский авиакомпании, их самолеты не летают из Ирака и Сирии, а также из Стамбула в Минск. Именно из этих стран было больше всего беженцев.

Отдельные же люди, которые могут окольными путями попасть в Минск через Москву, делают это легально, и идея закрыть из-за них авиасообщение между столицами Союзного государства кажется просто абсурдной. считают эксперты.

Авторы Telegram-канала надеются, что большая часть европейского истеблишмента не поддержит санкции, которые явно носят политический характер.

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси