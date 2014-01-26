Полиция применила дубинки и слезоточивый газ, протестующие - начали жечь мусор и коробки.

В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов". Об этом рассказали местные журналисты. По информации от французских СМИ, правоохранительные органы использовали против активистов слезоточивый газ и резиновые дубинки. Сообщается о минимум двух травмированных.

Известно, что с самого начала протестного шествии "желтых жилетов" и противников введения правительством санитарных пропусков во Франции, обстановка была напряженной. Агрессивные жители страны начали разбирать мусорные урны, чтобы вытащить оттуда пустые стеклянные бутылки, банки и другие предметы. Ими протестующие закидали сотрудников закона. Также в полицию полетели апельсины.

Журналисты заметили, что хулиганы подожгли мусор и деревянные коробки, в которых хранились фрукты. Во время проведения митинга на бульваре Венсана Ориоля торговые ряды уже были закрыты. Экстренные ведомства зафиксировали несколько возгораний.

На акцию против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек.

Фото и видео: Twitter/MinnieMinerva2, ChalecosAmarill