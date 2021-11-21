На акцию против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек

Полиция произвела несколько задержаний на митинге.

На акцию протеста против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек. Об этом рассказали местные активисты. В городской полиции уточнили, что демонстрации начались в субботу вечером. Шествующие выступают против введенных государством жестких ограничений. Их пришлось ввести на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Очевидцы рассказали, что на акции протеста чувствовалась достаточно накаленная атмосфера. Правоохранительным органам пришлось задержать нескольких агрессивных участников мероприятия. Отдельные демонстранты бросали в представителей закона предметы: пустые пивные банки.

Напомним, что противники ограничительных мер вышли на улицы Вены после того, как накануне австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил национальный локдаун из-за коронавируса. Чиновник рассказал о постановлении правительства по всеобщей обязательной вакцинации. Требование вступит в законную силу с 1 февраля 2022 года.

В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих.

Фото и видео: Youtube/Wiener TV