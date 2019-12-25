В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

В альянсе отметили, что политика в отношении РФ остается последовательной.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс несмотря на решение России приостановить работу постпредства при военно-политическом блоке открыт к диалогу с Москвой. Об этом она сообщила в беседе с "РИА Новости".

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил о принятии мер со стороны РФ в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при блоке и сократить наполовину численность российской миссии. В ответ на это Россия приостанавливает работу военной миссии связи альянса в Москве, ее информбюро, а также постпредства при НАТО.

Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО. Оана Лунгеску, официальный представитель НАТО

В начале октября текущего года в НАТО заявили о выдворении нескольких сотрудников дипмиссии РФ при альянсе из Брюсселя, оставив десять дипломатов вместо 20. Кроме того, было решено сократить позиции еще двух человек. Это действие связали с подозрениями о "враждебных действиях России". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что что российские дипломаты за границей выполняли задачи, которые не соответствовали их статусу.

Ранее Лавров призвал страны прекратить любые вмешательства в дела Судана.

Фото: Instagram/oanalungescu