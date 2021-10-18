Лавров призвал страны прекратить любые вмешательства в дела Судана

Министр отметил, суданский народ должен сам определять свою судьбу.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал страны мира прекратить вмешиваться в дела Судана. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

Суданский народ должен сам определять свою судьбу, рассчитываем, что все те, кто сейчас пытается этому принципу противостоять, осознают свою ответственность, чтобы не допустить еще одного очага дестабилизации на многострадальном Африканском континенте. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, Россия всегда стремилась сохранить территориальную целостность и единство Судана, однако некоторые страны, в число которых входят Соединенные Штаты, решили, что населению "будет лучше жить в разных государствах". Вмешательство, отметил Лавров, подразумевает выстраивание демократии в ее западном понимании, а также иные реформы. После этого в стране возникло напряжение и ухудшилось социально-экономическое положение граждан.

Ранее лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Видео: МИД РФ