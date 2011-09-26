Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

Это ответные меры на решение альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства РФ.

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом в ходе брифинга сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Данные меры являются ответом на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при блоке и сократить наполовину численность российской миссии.

В ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о прекращении деятельности информационного бюро Североатлантического Альянса в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии.

Лавров подчеркнул, если у НАТО появятся какие-либо экстренные дела, то альянс может обратиться по этим вопросам к российскому послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения.

Напомним, 6 октября в НАТО заявили о выдворении нескольких сотрудников дипмиссии РФ при альянсе из Брюсселя, оставив десять дипломатов вместо 20. Кроме того, было решено сократить позиции еще двух человек. Это действие связали с подозрениями о "враждебных действиях России". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что что российские дипломаты за границей выполняли задачи, которые не соответствовали их статусу.

Ранее Лавров указал на попытки НАТО "разогреть" обстановку в Азии.

Видео: МИД России