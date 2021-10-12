Лавров указал на попытки НАТО "разогреть" обстановку в Азии

Министр считает, что альянс обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своего присутствия в Афганистане.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический Альянс после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои войска в Азию. Об этом он сказал в ходе своего выступления на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По мнению Лаврова, НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих "экспериментов", которые продолжались на территории Афганистана 20 лет.

Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом.

Видео: МИД РФ

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ