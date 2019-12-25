Йенс Прокомментировал сообщения властей Минска о том, что альянс наращивает силу у белорусских границ.

В НАТО призвали Белоруссию не использовать альянс как предлог при разгоне протестующих. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Евросоюза по обороне, который проводится в Берлине.

Мы видим попытки режима использовать НАТО как оправдание для разгона митингующих, для применения насилия против людей. Это неверно, потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Специалист объяснил, что военный альянс продолжает следить за ситуацией, происходящей в Минске. По словам генсека НАТО, народ республики вправе самостоятельно определять свое будущее. Все страны-союзники уважают суверенитет и территориальную целостность государства, а НАТО остается оборонным, а не нападающим.

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