В НАТО призвали Белоруссию не использовать альянс как предлог при разгоне протестующих. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Евросоюза по обороне, который проводится в Берлине.
Мы видим попытки режима использовать НАТО как оправдание для разгона митингующих, для применения насилия против людей. Это неверно, потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Специалист объяснил, что военный альянс продолжает следить за ситуацией, происходящей в Минске. По словам генсека НАТО, народ республики вправе самостоятельно определять свое будущее. Все страны-союзники уважают суверенитет и территориальную целостность государства, а НАТО остается оборонным, а не нападающим.
США пообещали создать ракеты для "сдерживания агрессии" России.
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