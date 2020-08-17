В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Альянс не наращивает военную мощь у границ с Белоруссией.

В НАТО ответили на слова Александра Лукашенко о военных на границе с Белоруссией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Специалист в обращении объяснила, что присутствие альянса на территории Восточной Европы носит строго оборонительный характер. Военные находятся в регионе ради обеспечения сохранности мира и предотвращения конфликтов.

Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер заявление Оаны Лунгеску

Напомним, что ранее президент Белоруссии рассказал, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, а у западных границ республики наращивается военная мощь. Ситуация у границ с Польшей и Литвой вызвала у политика обеспокоенность.

В НАТО добавили, что следят за ситуацией в Минске. В Альянсе считают, что республика должна уважать основополагающие свободы человека.

Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

Видео: TG / Пул Первого