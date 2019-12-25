Варшава считает, что разбираться в ситуации должны соседние страны.

Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Чиновник отметил, что происходящее в республике является делом "соседской поддержки".

Блащак отметил, что президенты Польши и Литвы планируют выступать посредниками в переговорах между властями Белоруссии и Евросоюзом.

Напомним, что 11 августа глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил свою страну в качестве посредника в переговорах между действующей властью Белоруссии и оппозицией.

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались.