В PGNiG объяснили, почему властям пришлось скорректировать планы по добыче данного топлива.

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались. Об этом во время интервью для местной радиостанции рассказал председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский. По словам бизнесмена, несколько лет назад Варшава считала, что на территории страны может находиться до одного триллиона кубометров данного топлива. Однако получить его оказалось практически невозможно из-за того, что газ залегает на значительно большой глубине. Также планы властей были скорректированы падением мировой стоимости на газ.

Глава PGNiG отметил, что американский метод добычи сланцевого газа не подходит для Польши.

Надо сказать, что сланцевый газ в Польше не точно такой же, как в Соединенных Штатах. Та технология, которая там хорошо себя оправдала, не оправдала себя в Европе Ежи Квечиньский, председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG

Ежи Квечиньский отметил, что Польша может вернуться к вопросу добычи сланцевого газа в отдаленном будущем. Для этого сначала необходимо разработать методы получения ресурса из недр земли.

Польша захотела активно участвовать в разбирательствах по "Северному потоку-2".