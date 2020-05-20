Польская PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом"

Завершение срока действия контракта на транзит газа "Газпрома" через Польшу не повлияло на поставки.

Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский. Он отметил, что Польша хочет наладить деловые отношения с Москвой — без политики.

По словам Квечиньского, сейчас идёт этап конструктивного обсуждения между российской и польской компаниями. Он рассказал, что завершение срока действия контракта на транзит газа "Газпрома" через Польшу не повлияло на поставки.

Ранее в Польше рассказали, что "Газпром" согласился снизить цену на газ.

Видео: Youtube/PGNiG