Польская госкомпания вернет "Газпрому" 90 млн долларов из-за недоплат за газ

Об этом сообщил глава PGNiG Ежи Квечиньский

Он рассказал, что 30 июня ООО "Газпром экспорт" перевел польской стороне деньги, полагающиеся к возврату на основании решения арбитражного трибунала, рассмотревшего требования Польши о пересмотре цен на газ с 2014 года в рамках контракта "Ямал".

Как уточнил Квечиньский, сумма возврата составила 1,5 млрд долларов, что оказалось больше, чем рассчитывала польская сторона. На фоне этого PGNiG вернет "Газпрому" 90 млн долларов из-за недоплат за газ в некоторые месяцы с 2014 года.

В то же время "Газпром" намерен обжаловать решение арбитражного трибунала. В компании подчеркнули, что перечисление средств в рамках текущего постановления не причинит ущерба российским позициям в дальнейшем рассмотрении данного вопроса.

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