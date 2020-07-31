Судебное заседание состоится в Высшем суде Дюссельдорфа.

Польша захотела активно участвовать в разбирательствах по "Северному потоку-2". Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал председатель правления польского газового концерна PGNiG Ежи Квечиньский. Он объяснил, что компания планирует "активно участвовать" в суде по делу об освобождении российского газопровода от требований по обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Дело рассматривается в Высшем суде Дюссельдорфа. К заявлению Квечиньского присоединилась компания PST (PGNiG Supply & Trading), дочерняя компания PGNiG. По словам польского эксперта, вмешательство фирмы скажется на защите интересов местных предприятий и государства.

Напомним, что оператор "Северного потока-2" обжаловал решение суда Евросоюза. Ранее ЕС отказал в рассмотрении иска компании, выступавшей против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. По словам российской стороны, поправки к газовой директиве являются дискриминацией.

Видео: YouTube / Nord Stream 2, NZZ Neue Zürcher Zeitung