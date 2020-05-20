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Суд отклонил иск оператора "Северного потока — 2" против норм директивы Евросоюза

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Директива напрямую не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG.

Иск оператора "Северного потока — 2" против норм директивы Евросоюза отклонён. Об этом сказано в пресс-релизе Европейского суда.

Судья посчитал, что директива ЕС напрямую не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG.

До этого федеральное сетевое агентство Германии отказало "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС. Ранее представители Nord Stream 2 AG направили запрос в BNA с предложением освободить проект от обновленных требований по газовой директиве.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов

Теги: газопровод, северный поток, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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