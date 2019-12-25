Аппарат должен был забрать с объекта 60 грамм грунта.

В NASA рассказали об успешном сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну. По данным специалистов, зонд смог забрать образцы грунта небесного тела. Подтверждение успешного контакта было получено в 01:12 по московскому времени. В NASA отметили, что фактически процесс произошел на 18,5 минут раньше.

Это историческое событие трансляция NASA

Эксперты уточнили, что операция продолжалась на протяжении четырех часов. Все это время зонд медленно приближался к астероиду. Касание длилось несколько секунд. За это время аппарат должен был успеть получить около 60 грамм породы с поверхности Бенну. Однако точный объем полученного материала, как и снимки сближения будут получены позже.

На астероиде Бенну нашли следы потоков воды.

Фото: Pixabay.com