В Москве власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

О будущих ограничениях объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина об объявлении предстоящей недели с 30 марта выходной. Мэр столицы сообщил, что в городе будут введены новые ограничения, а частности закрытие ждет парки, рестораны, кафе, торговые предприятия с продажей товаров не первой необходимости, а также крупные торговые центры.

Ранее мы сообщали о том, что в столице зафиксировано две смерти пациентов, чьи тесты на коронавирус оказались положительными.

Видео: ВКонтакте / blogsobyanin