В Москве прощаются с Борисом Грачевским

Он умер на 72-м году жизни 14 января.

В Москве прощаются с художественным руководителем "Ералаша", режиссером Борисом Грачевским.

Церемония с Грачевским проходит в Доме кино в Москве. С ним пришли проститься десятки людей. Гром установлен на сцене, вокруг разложены букеты из красных и белых роз, венки. На экране транслируются фотографии художественного руководителя "Ералаша" в окружении семьи, коллег и друзей. Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, что врачи диагностировали у Грачевского коронавирус. Он проходил лечение в одной из столичных клиник. Из-за множетсва хронических заболеваний режиссер не смог поправиться.

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Видео: Youtube/LIFE SHOT