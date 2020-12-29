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Госсекретарь США озвучил новые доказательства вины Китая в появлении COVID-19
Сегодня, 13:09
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Госсекретарь США озвучил новые доказательства вины Китая в появлении COVID-19

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Накануне группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай, чтобы выяснить, как распространялся коронавирус. Власти США рассказали, что происходило в государственных лабораториях Китая в 2019 году.

Госсекретарь США Майк Помпео озвучил новые доказательства вины Китая в появлении COVID-19. Об этом сказано в письменном заявлении Помпео.

Помпео адресовал заявление инспекторам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

У США есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заболели еще летом 2019 года – до первого зарегистрированного случая COVID-19.

- заявление Майка Помпео

Примерно с 2016 года в институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который почти на 100% идентичен COVID-19. Институт не стал отчитываться о возможных "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса. Также госсекретарь США заявил, что институт вирусологии связан с военными исследованиями.

Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки.

- заявление Майка Помпео

Ранее мы сообщили, что стало известно, сколько людей ворвались в Конгресс США.

Фото: pixabay

Теги: госсекретарь сша, китай, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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