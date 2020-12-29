Стало известно, сколько людей ворвались в Конгресс США. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Журналисты оценили события на Капитолийском холме. Изучены сотни видеоматериалов, фото и текстовых сообщений. Алгоритм распознавания лиц позволил подсчитать число протестующих, устроивших погром в здании Капитолия.
Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание конгресса. В результате столкновения погибли пять человек.
Ранее мы сообщили, что в Сан-Франциско неизвестные открыли стрельбу в центре города.
Видео: Youtube/BBC News
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