Изначально полицейские сообщили о трех пострадавших. Потом число выросло до пяти человек.

В Сан-Франциско неизвестные открыли стрельбу в центре города. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Об инциденте стало известно в субботу, 16 января. Около 21:45 по местному времени (08:45 воскресенья мск) неизвестные открыли стрельбу по прохожим на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. На место происшествия приехала полиция, медики и пожарные. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полицейские опрашивают очевидцев.

Ведется расследование, пять человек пострадали при стрельбе. Ни один человек не получил серьезных ранений.

Также на месте преступления обнаружено огнестрельное оружие. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее мы сообщили, что гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России.

Видео: Twitter/Mrtdogg