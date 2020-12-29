Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

В европейской части России ожидается отклонение от нормы до 15 градусов, на азиатской – до 18 градусов.

Синоптики прогнозируют аномальные холода на большей части России в ближайшие дни. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гидрометцентр предупреждает об опасном явлении – "аномально холодной" погоды.

В Центральном федеральном округе – на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе тоже минут 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 градусов тоже ниже нормы. - Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра

Синоптик уточнил, что температуры на 7-15 градусов ниже нормы будут и в Северо-Западном федеральном округе. Там столбик термометра может упасть до минус 23-36 градусов. Аномальные холода придут и в Южный федеральный округ. На Урале температура воздуха упадет на 8-17 ниже нормы. Минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровске столбик термометра упадет до 45-50 градусов, на Чукотке – до минус 51 градуса.

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