Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

Юрист заявил, что задействован в процессе.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани раскрыл подробности дела об импичменте. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По словам Джулиани, он представит доказательства мошенничества на выборах президента. Как уточнил юрист, противники Трампа расценивают его заявления о мошенничестве, как подстрекательство к насилию. Юрист попытается доказать, что мошенничество действительно было. В таком случае, слова Трампа станут легитимной точкой зрения.

Адвокат президента уточнил, что есть разные мнения насчет того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Сам Джулиани уверен, что ему следует закрыть процесс как незаконный.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге начались задержания сторонников Навального.

Фото: скриншот