В Петербурге начались задержания сторонников Навального

Фатьянова рассказала, что на неё пожаловался "некий гражданин".

Правоохранительные органы задержали главу штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Как сообщила "Фонтанка", её сняли с поезда в Москву.

Инцидент произошел 16 января. Главу штаба вместе с активистом Ильей Гантваргом сняли с поезда. При задержании правоохранители обвинили их в подготовке беспорядков в Москве. На данный момент Фатьянову и Гантварга везут в 76 отдел полиции.

Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин. - Ирина Фатьянова, глава штаба Навального в Петербурге

Telegram-канал "Объектив реалий" написал, что с поезда также сняли активиста Андрея Макашова. Ему предъявлено такое же обвинение. Кроме того, в аэропорту "Пулково" правоохранители не дали вылететь в столицу редактору "протестного" Telegram-канала и двум либертарианцам.

Активисты из Петербурга хотели встретить оппозиционера Алексея Навального в аэропорту "Внуково". Напомним, что сегодня он возвращается из Германии.

Ранее мы сообщили, что генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии.

Видео: Twitter/Фатьянова Ирина, Медиазона