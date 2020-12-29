Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла сообщения о закрытии дипмиссии. Она опубликовала видеозапись с обращением на странице дипмиссии в Facebook.
В своем обращении Сторроу пригласила зрителей смотреть онлайн-программы дипмиссии. Она уточнила, что представители будут держать их в курсе новостей.
Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке. На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда.
- Эми Сторроу, генеральный консул США в Екатеринбурге
Напомним, что 14 декабря "Коммерсант" написал, что США рассматривают возможность полного закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Как уточняется в материале, решение связано с эпидемиологической ситуацией, которая в ближайшее время вряд ли изменится в лучшую сторону из-за распространения коронавируса.
Ранее мы сообщили, что Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях.
Видео: Facebook/Генеральное Консульство США в Екатеринбурге
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