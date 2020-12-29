Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Сторроу заявила, что они с командой находятся в Екатеринбурге. По ее словам, деятельность сотрудников дипмиссии ограничена из-за пандемии коронавируса.

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла сообщения о закрытии дипмиссии. Она опубликовала видеозапись с обращением на странице дипмиссии в Facebook.

В своем обращении Сторроу пригласила зрителей смотреть онлайн-программы дипмиссии. Она уточнила, что представители будут держать их в курсе новостей.

Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке. На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. - Эми Сторроу, генеральный консул США в Екатеринбурге

Напомним, что 14 декабря "Коммерсант" написал, что США рассматривают возможность полного закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Как уточняется в материале, решение связано с эпидемиологической ситуацией, которая в ближайшее время вряд ли изменится в лучшую сторону из-за распространения коронавируса.

Ранее мы сообщили, что Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях.

Видео: Facebook/Генеральное Консульство США в Екатеринбурге