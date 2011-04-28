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В Москве проходит прощание с Ниной Руслановой

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Народной артистке РФ было 75 лет.

В Москве проходит прощание с Ниной Руслановой. Об этом сообщили местные журналисты. В ТАСС написали о том, что траурная церемония проводится на территории Центрального дома кинематографистов в российской столице. Гроб с телом народной артистки установлен в фойе Большого зала. Скорбящие несут к нему фотографии, цветы, венки и награды культурного деятеля. Проститься с Руслановой пришли друзья и коллеги.

Напомним, что о смерти актрисы стало известно вечером 21 ноября. Печальным известием поделились представители Союза кинематографистов. Нине Руслановой было 75 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Какой запомнят Нину Русланову: актриса умерла в 75 лет.

Фото и видео: YouTube / Москва 24

Теги: москва, нина русланова, похороны, прощание, троекуровское кладбище
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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