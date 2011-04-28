Народной артистке РФ было 75 лет.

В Москве проходит прощание с Ниной Руслановой. Об этом сообщили местные журналисты. В ТАСС написали о том, что траурная церемония проводится на территории Центрального дома кинематографистов в российской столице. Гроб с телом народной артистки установлен в фойе Большого зала. Скорбящие несут к нему фотографии, цветы, венки и награды культурного деятеля. Проститься с Руслановой пришли друзья и коллеги.

Напомним, что о смерти актрисы стало известно вечером 21 ноября. Печальным известием поделились представители Союза кинематографистов. Нине Руслановой было 75 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Какой запомнят Нину Русланову: актриса умерла в 75 лет.

Фото и видео: YouTube / Москва 24