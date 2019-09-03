Какой запомнят Нину Русланову: актриса умерла в 75 лет

Нина Русланова – роли, биография, причины смерти. О смерти актрисы стало известно 21 ноября.

В субботу, 20 ноября, ушла из жизни советская, российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова. Актрисе было 75 лет.

Причины смерти Нины Руслановой

Актриса умерла от коронавируса в городской больнице №4 в Москве. Как рассказала дочь Руслановой Олеся Рудакова, в конце октября актриса пожаловалась на свое самочувствие и отправилась на обследование в Сеченовскую больницу. На четвертый день у Руслановой упал гемоглобин, её перевели в реанимацию, залили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту. Чуть позже врачи обнаружили у актрисы полип, который удалили, не дожидаясь гистологии. Все дни актриса находилась в реанимации.

Я возила лекарства, которых нет в больнице да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. Олеся Рудакова, дочь актрисы Нины Руслановой

Спустя несколько дней медики зафиксировали у Руслановой больничную пневмонию. Однако КТ диагноз не подтвердила, показав лишь бронхит. Через пять дней врачи диагностировали у актрисы коронавирус, а затем перевели в городскую больницу №4. Однако, по словам дочери, врачи не стремились переводить Русланову в реанимацию.

Там мы умоляли, чтобы ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Олеся Рудакова

Русланову перевели в реанимацию лишь утром 20 ноября. Однако вечером актриса скончалась.

Когда и где состоится прощание с Ниной Руслановой

Прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября в 11:00 в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

Где похоронят Нину Русланову

Актрису Нину Русланову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Краткая биография Нины Руслановой

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов (Украина, Харьковская область). Как она родилась, актриса точно не знает. Известно, что в 1946 году двухмесячную актрису нашли в Богодухове и определили в детский дом, где дали отчество Ивановна, а фамилию ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. Более того, дату своего рождения актриса также выбрала сама, поскольку в СССР это был выходной день – День Сталинской Конституции. За 18 лет жизни артистка сменила пять детских домов в Харьковской области. Она окончила строительное училище, отучившись на штукатура. После чего задумалась об актерской карьере, и поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. Затем она приняла решение строить карьеру в Москве, где поступила в Театральное училище имени Щукина, который окончила в 1969 году. С 1969 года она была актрисой театра имени Вахтангова, в 1985-1988 годах – театра имени Маяковского. Также она работала в театре имени Симонова.

Всю свою жизнь актриса старалась совместить карьеру и личную жизнь. Свою первую любовь Русланова встретила будучи студенткой Театрального училища имени Щукина. На спектакле в МГУ познакомилась со своим будущим мужем – студентом физико-математического факультета Геннадием Рудаковым. Молодой человек сделал Руслановой предложение, несмотря на отказ матери Рудакова в теплом приеме. В 1976 году у пары родилась дочь Олеся, которую они вместе воспитывали и после развода. Они прожили в браке 7 лет. Со вторым мужем Рафкатом Габитовым Нина Русланова повстречалась на съемочной площадке – он работал звукооператором. Паре приходилось жить на два города: она – в Москве, он – в Петербурге. Они были вместе более 30 лет, совместных детей нет.

Нина Русланова – роли, фильмография

На счету актрисы около 150 кинокартин. Она работала со многими российскими режиссерами, среди которых: Aлeксeй Гepмaн-старшего, Киpа Mypaтoва, Гeopгий Дaнeлия, Эльдap Pязaнoв, Aлла Cypикoва, Юрий Кара и не только.

Свою актерскую кинокарьеру Русланова начала в 1967 году в возрасте 22 года. Впервые Русланова сыгралу девушку Киру в фильме режиссера Киры Муратовой "Короткие встречи".

Но известность актрисе принесла роль Марьи Вороновой в фильме "Тени исчезают в полдень", появившемся на экранах в 1971 году. За свою карьеру Русланова снялась в таких фильмах и сериалах, как: "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Зимняя вишня", "Завтра была война", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня", "Заколдованный участок" и многие другие.

Фото: kino-teatr.ru