Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

В Москве началось прощание с режиссером Сергеем Соловьевым. Согласно последней воле деятеля культуры, гражданская панихида по нему проводиться не будет. Траурные мероприятия организованы на территории церкви Иоанна Богослова на Бронной улице. Напомним, что создатель фильма "Асса" скончался 13 декабря у себя дома. Ему было 77 лет.

Это невероятно талантливый человек, очень яркий, многие из тех, кто с ним общался, даже не видя фильмов, попадали под его обаяние, удивительную интуицию художника, который рассказывал о своем мире в фильмах. Он выстроил свой мир. Нам будет всем его не хватать. Павел Чухрай, режиссер

Первыми проститься с режиссером Соловьевым пришел артист Сергей Шакуров, который сыграл в его картине "Сто дней после детства". Также замечен его коллега по ВГИКу, режиссер Вадим Абдрашитов и другие известные личности.

Напомним, что похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. Там же покоятся родители Соловьева и его сын Дмитрий.

Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева.

Фото: kino-teatr.tu