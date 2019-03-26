На 78-м году жизни умер создатель фильма "Асса" режиссер Сергей Соловьев

В 1981 и 1987 годах он был членом жюри Венецианского кинофестиваля, а также был инициатором создания и президентом фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

В понедельник, 13 декабря, в Москве умер режиссер, народный артист РФ, сценарист, кинопродюсер и педагог Сергей Соловьев в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, режиссер ушел из жизни дома. Официальной информации о причинах смерти Соловьева на данный момент нет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в январе 2020 года Соловьев попал в больницу, где ему поставили диагноз "инфильтрат нижних конечностей" и провели операцию.

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. После окончания режиссерского факультета ВГИКа в 1969 году 18 лет работал на киностудии "Мосфильм".

Он снял более 20 фильмов, среди которых "Сто дней после детства" (1975), "Асса" (1987), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989), "Анна Каренина" (2009).

Добавим, что в 1981 и 1987 годах он был членом жюри Венецианского кинофестиваля, а также был инициатором создания и президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

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Фото: kino-teatr.ru

