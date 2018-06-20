Медики отметили, что угрозы его жизни нет.

Во вторник, 26 марта, режиссёра фильма "Асса" Сергея Соловьёва срочно госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агенста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелётов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению.

В данный момент деятель искусства находится в больнице. Медики отметили, что угрозы его жизни нет.

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Фото:ludno.livejournal.com