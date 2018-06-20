Во вторник, 26 марта, стало известно о том, что коллекцию столового серебра Нарышкиных передали музею-заповеднику "Царское село". Об этом сообщают в музее.
Напомним, что клад нашли в марте 2012 года при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных. В тайнике обнаружили 2000 предметов из драгоценных металлов.
Среди изделий фамильного серебра – дорожная мыльница с монограммой "СС" и дорожный несессер французской фирмы с марьяжными гербами Сомовых и Нарышкиных: по-видимому, это был свадебный подарок
рассказывают в музее
Перед презентацией сотрудникам музея предстоит описать, внести в каталог и определить для каждого предмета его место хранения.
Музей планирует представить клад Нарышкиных широкой публике к концу этого года.
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Фото:Царское Село
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