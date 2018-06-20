В Петербурге из Союза театральных деятелей исключили Рудольфа Фурманова

Режиссер уверен, что некоторые руководители театров Северной столицы незаконно занимают свою должность.

Во вторник,26 марта, стало известно о том, что Правление петербургского Союза театральных деятелей исключило режиссера Рудольфа Фурманова из организации. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Причиной таких мер стало то, что у Фурманова есть интерес в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".

В отмет на это директора театра "Русская антреприза"заявил, что некоторые руководители театров Северной столицы незаконно занимают свою должность.

Кроме того, Фурмунов отметил, что еще никогда государством не выделялось столько средств на работу театров, как сейчас.

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