Один из старейших театров Петербурга обрел дом

По адресу Большая Подъяческая улица, 14 представят моноспектакли российских и зарубежных актеров.

Театр "Монплезир" открывает сезон на новой сцене. Ранее актеры выступали на арендованных площадках, теперь моноспектакли представляют на Большой Подъяческой улице,14. Премьерой стала постановка "Мой первый друг" по воспоминаниям Ивана Пущина и стихам Александра Пушкина.

Вообще, я его уже видел, но он сегодня прошел с таким каким-то настроем: легкостью, и в то же время я посмотрел его на одном дыхании. Я очарован. Юрий Кретов, режиссер, основатель театра "ДИКЛОН"

Этот спектакль был поставлен Игорем Лариным в 1989 году, и именно с него начинался театр "Монплезир".

Я сделал этот спектакль немножко вопреки пушкиниане, которая была тогда, потому что она меня очень не устраивала: она была помпезная, очень накатурной. Этот спектакль я сделал чуть-чуть провокационным. Игорь Ларин, художественный руководитель театра "Монплезир"

Для петербуржцев подготовили моноспектакли о судьбе и творчестве Вертинского, Булгакова, о жизни блокадного Ленинграда.

Мы собираемся делать фестиваль моноспектаклей, который будет проходить на постоянной основе: раз в месяц 5-7 дней будет отведено тому, чтобы петербургские артисты и, может, зарубежные играли на нашей сцене свои моноработы. Марина Ларина, директор театра "Монплезир"

На новой сцене также покажут представления зарубежных артистов, например, из норвежского театра "RuNo".

Видео, фото: Piter.TV