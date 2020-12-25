Театр без границ: как работает переводчик жестового языка в Петербурге

В петербургских театрах проходят спектакли с переводом на жестовый язык для людей с нарушением слуха.

В театре Эстрады имени Аркадия Райкина в рамках проекта "Театр без границ" показывают спектакли с синхронным переводом на русский жестовый язык. Мы пообщались с переводчиком Оксаной Буцык и узнали ее историю.

Я жила в маленьком городке и не видела там людей с нарушением слуха. Все мы помним, в 90-х эту тетечку на экране, которая все показывала, это была единственная мысль и память о том, что есть люди с нарушением слуха. Я изначально работала воспитателем в школе-интернате, мне дали 6 класс с нарушением слуха и интеллекта. Воспитательская работа сложная, когда у тебя нет опыта работы, ты не знаешь языка, менталитет. Оксана Буцык, преподаватель русского жестового языка, переводчик

По словам Оксаны, людей с нарушением слуха достаточно много, при этом некоторые области им недоступны, потому что нужен перевод. Например, театральные постановки.

Это большая возможность, большая удача, что можно прийти и посмотреть. У нас этих возможностей очень много, мы можем хоть каждый вечер в любой театр посмотреть. У нас вариантов очень много. У них остается один балет. Оксана Буцык, преподаватель русского жестового языка, переводчик

Оксана работает переводчиком жестового языка в театре Эстрады имени Аркадия Райкина. Она не только переводит на язык жестов все реплики персонажей и музыку, но и встречает людей с нарушениями слуха.

Я стараюсь до спектакля выходить сюда, пообщаться, познакомиться, контакты оставить, рассказать о спектакле, на который они могут прийти, а потом третий звонок, я поднимаюсь и уже начинаю работать. В первый раз было немножко волнение, я очень следила за тем, понимают или не понимают, за чем смотрят больше, успевают ли они наблюдать за тем и другим. Я еще смотрела, как реагируют слышащие, нравится или нет, внимательно или осуждающе. Это был интерес. Оксана Буцык, преподаватель русского жестового языка, переводчик

Оксана не только переводит спектакли, основная ее деятельности – работа социальным педагогом и психологом на отделении глухих и слабослышащих студентов в колледже имени Неболсина. Кроме того, она преподает жестовый язык в рамках волонтерского проекта "Я вижу, что ты говоришь".

Вообще работа переводчика очень сложная, он достаточно часто стоит и руками работает постоянно. Я в волонтерском проекте уже третий год работаю и каждый год я думаю: может не стоит этим заниматься, потому что это занимаем время на подготовку и проведение. Но когда я прихожу сюда, я вижу девочек и мальчиков, я вижу, как им это интересно, как они это воспринимают, с огоньком в глазах жаждут этих знаний. Оксана Буцык, преподаватель русского жестового языка, переводчик

У меня есть эти знания, возможности, я могу помочь людям с нарушением слуха включиться в мир слышащих людей в больших областях, я могу людей слышащих научить принимать и общаться с людьми с нарушением слуха. Оксана Буцык, преподаватель русского жестового языка, переводчик

Фото и видео: Piter.TV

Полина Нечаева, Глеб Мазур